Onderzoek wijst uit: brildragers lijken niet alleen slimmer, ze zijn het ook

Een bril is tegenwoordig veel meer dan alleen een hulpmiddel om beter te kijken. Naast dat het een fashion statement kan zijn, lijk je er ook vaak slimmer door. Nu blijkt dat je er niet alleen slimmer door lijkt, onderzoek heeft aangetoond dat brildragers ook daadwerkelijk intelligenter zijn!

Het is niet zonder reden dat we denken dat mensen die een bril dragen slimmer zijn, hoewel we misschien de reden erachter niet wisten. Nature Communications heeft een onderzoek gedaan en kwam erachter dat er een daadwerkelijk verband is tussen slechter zicht en intelligentie. Want knappe koppen hebben 30% méér kans op bijziendheid. Een ingewikkeld genetisch onderzoek heeft dit bepaald, het is nog wel onduidelijk hoe die bijziendheid juist in de slimme genen terecht kwam. Er zijn ook nog 2 andere theorieën.

Voor in de klas

Er is ook een onderzoek van een Duitse universiteit die hier een reden voor gevonden heeft. Dit heeft vooral te maken met kinderen die op de basisschool al brildragend zijn. De kinderen willen graag kunnen lezen wat er op het bord staat, daarom zitten zij vaak vooraan in de klas. En als je vooraan in de klas zit, ben je beter gefocust. Het geroezemoes en stiekem kletsen speelt zich vrijwel altijd achterin de klas af. Dus als je vooraan zit heb je minder afleiding en kun je beter leren.