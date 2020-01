Déze 53-jarige Brit beweert de zoon van prins Charles en Camilla te zijn

Prins Harry en Meghan Markle zijn nog maar net uit het Britse koningshuis gestapt of er lijkt alweer een nieuw ‘schandaal’ aan het licht te komen. De Britse Simon Dorante-Day beweert namelijk de zoon te zijn van de 71-jarige prins Charles en zijn vrouw Camilla Parker-Bowles (72).

Een opvallende ‘beschuldiging’ aangezien het stel (voor zover bekend) geen kinderen heeft.

Advertentie

Ter adoptie afgestaan

Dorante-Day is 53 jaar oud en woont in Queensland, Australië. Toen hij anderhalf jaar oud was, is hij geadopteerd door een Brits koppel. Volgens Dorante-Day heeft een destijds 18-jarige Camilla hem toentertijd ter adoptie afgestaan. “Mijn grootmoeder, die voor de koningin werkte, heeft me meermaals verteld dat ik de zoon ben van Camilla en Charles.”

Nieuw schandaal?

Dorante-Day weet zeker dat hij het kind is van de Britse royals maar heeft naar eigen zeggen wel ‘een antwoord nodig’. Daarom stapt hij nu naar de rechter om erkenning te krijgen. Of zijn bewering echt klopt is dus nog even afwachten. Maar mocht het waar zijn, dan zitten de Britse royals dus opnieuw met een ‘schandaal’ aan hun broek.

Benieuwd wat het eerste woordje van prins Louis was?

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Getty Images, Facebook