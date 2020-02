Brits koningshuis krijgt opnieuw met tegenslag te maken

Het zit het Britse koningshuis niet bepaald mee. Na alle ophef rondom ‘Megxit’ en prins Andrew is er vandaag opnieuw vervelend nieuws naar buiten gebracht. De oudste kleinzoon van koningin Elizabeth, Peter Philips, en zijn vrouw Autumn hebben bekend gemaakt te gaan scheiden.

Vooral koningin Elizabeth zou erg verdrietig zijn om de scheiding aangezien zij erg gesteld is op haar schoondochter Autumn.

“Verdrietige, maar vriendschappelijke keuze”

Hoewel het nieuws pas vandaag naar buiten is gebracht, waren de leden van het koningshuis al eerder op de hoogte. In een gezamenlijke statement die vandaag naar buiten is gebracht, is namelijk te lezen dat het nieuws van de scheiding al eind 2019 in besloten kring is bekend gemaakt. “De beslissing om te scheiden en de voogdij te delen kwam tot stand na vele maanden van discussies en is een verdrietige, maar vriendschappelijke keuze,” aldus Philip en Autumn.

Geen werkende royal

Het koppel was ruim 12 jaar samen en hadden samen twee kinderen, namelijk Savannah (9) en Isla (7). De Canadese Autumn leerde Peter in 2003 kennen bij de Grand Prix in Montreal. Autumn had op dat moment geen idee wie hij was, tot ze zes weken later op tv zag dat hij de kleinzoon van koningin Elizabeth was. De Canadese verhuisde al snel naar Engeland voor de liefde en trok in bij Philip in een cottage op Gatcombe Park in Kensington. Hoewel Peter onderdeel is van het Britse koninklijke familie, is hij geen werkende royal en heeft hij geen titel.

Bron: CNN. Beeld: Getty