Het Britse koningshuis deelt déze foto ter ere van Harry's 34e verjaardag

Prins Harry viert vandaag zijn 34e verjaardag en dat laat het Britse koningshuis niet zomaar gebeuren.

Er wordt dan ook een vrolijke foto van de prins gedeeld op social media.

“Bedankt iedereen voor jullie lieve berichten voor de verjaardag van de hertog van Sussex!”, staat er op Twitter geschreven. Hij viert zijn verjaardag vandaag in besloten kring. Nou, van harte van ons, prins Harry. Dat je maar een mooie dag mag hebben met je vrouw, Meghan.

Thank you everyone for your lovely messages on The Duke of Sussex’s birthday! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/M80h8fIyzL

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 september 2018