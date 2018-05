'Brits koningshuis maakt zich zorgen over seksscène in film over Harry en Meghan'

Er is sprake van lichte paniek in Kensington Palace over de aankomende film Harry & Meghan: The Royal Love. De seksscène waarin het paar naakt in bed ligt zou volgens de voorzitter van The British Monarchist Society onfatsoenlijk overkomen.

Fans van Meghan en Harry kunnen waarschijnlijk niet wachten om deze liefdesscène straks te gaan zien. Dat het wellicht wat pervers zou zijn, vindt producent Merideth Finn wat overtrokken. “People have sex”, is dan ook haar reactie.

De film die over een week uitkomt laat zien hoe de liefde tussen de Britse prins en de Amerikaanse actrice langzaam opbloeit. Naast het delen van de lakens zie je de tortelduifjes ook tijdens hun reis naar Botswana en tijdens geheime dates in Toronto.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier de trailer.

This Meghan and Harry sex scene has got the Royal Family worried https://t.co/4eXdbIyRGX — Metro (@MetroUK) May 8, 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metro UK. Beeld: ANP