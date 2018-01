Britse koninklijke familie verwelkomt dit jaar 2 koninklijke baby's

We weten natuurlijk allemaal dat Kate Middleton in verwachting is van haar eerste kindje, maar zij is niet de enige Britse royal die zwanger is.

De koninklijke familie maakt bekend dat ook Zara Tindall (36), de kleindochter van koningin Elizabeth, zwanger is.

Bijzonder nieuws

Dat is extra bijzonder nieuws omdat zij vorig jaar een paar dagen voor kerst een miskraam kreeg. De dochter van prinses Anne en haar echtgenoot Mike Tindall hebben al een dochtertje van 3 jaar oud. Dat was volgens Tindall ook de reden dat ze door de moeilijke tijd heen gekomen zijn. “Hoe slecht we ons ook voelden, zij kwam altijd vol vreugde op ons afgelopen”, vertelde hij hierover in een interview.



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Getty.