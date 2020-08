Meghan Markle en prins Harry namen eerder dit jaar nog afstand van hun koninklijke titels en verhuisden daarop naar Los Angeles. Uit rechtbankpapieren die onlangs opdoken bleek nog dat Meghan zich onvoldoende gesteund voelde door het Britse koningshuis toen er in de media geruchten opdoken. Ook mocht ze naar eigen zeggen onjuiste berichten niet weerspreken.

Uit onderstaande berichten blijkt nu toch dat de koninklijke familie Meghan nog altijd een warm hart toedraagt:

🎂🎈Wishing The Duchess of Sussex a very happy birthday!

📸 The Queen and The Duchess are pictured during a joint visit to Chester in 2018. pic.twitter.com/jTv8NmISYo

— The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2020