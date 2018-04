Dit is waarom Britse mannen massaal topless foto's van zichzelf delen

De tabloid The Sun nodigt ieder jaar vrouwen uit om foto’s van hun decolleté te sturen in een zoektocht naar ‘de beste borsten van het land’. De winnaar wint 5000 pond en een ‘glamour’ fotoshoot op Ibiza. Als reactie op de competitie heeft een feministisch platform een geniale actie bedacht.

Want hoe je het ook went of keert: vrouwen oproepen om hun borsten op te sturen en een prijs voor de beste boezem uitloven is behoorlijk seksistisch. Dat vindt het feministisch platform Level Up ook. Daarom kwamen ze met een briljant idee. Omdat The Sun nergens expliciet heeft gezegd dat alleen vrouwen mogen meedoen, roept het platform mannen op om massaal topless foto’s naar de tabloid te sturen.

Ouderwetse wedstrijd

Initiatiefnemer Carys Afoko vertelt hoe haar hart brak toen ze zag dat anno 2018 deze competitie nog steeds wordt gehouden. “Toen ik de algemene voorwaarden las, kon ik geen eisen over het geslacht van de deelnemers vinden”, vertelt ze. Daarom besloot ze mannen op te roepen de hopeloos ouderwetse wedstrijd ‘naar de 21e eeuw’ te brengen.

Royale borstpartij

Daar gaven mannen massaal gehoor aan. Met de actie wil Carys bewijzen dat ‘de meeste Britten een veel moderner idee hebben van wat mooi is’. Daarmee wijst ze op het feit dat de top 5 vrijwel altijd bestaat uit slanke, witte, jonge vrouwen met een royale borstpartij. Helaas heeft tot nu toe geen enkele van de mannelijke inzendingen de website van The Sun gehaald.

Bron: The Independent. Beeld: Level Up