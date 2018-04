Dit is hoe het Britse prinsje Louis aan zijn naam komt

Eerder vandaag maakten prins William en zijn vrouw Catherine ein-de-lijk de naam van hun nieuwste spruit bekend. Het ventje gaat voortaan door het leven als prins Louis.

Prins Louis van Cambridge is de eerste Britse royal die Louis als voornaam draagt, dus dat is best wel bijzonder. Geen enkele Britse monarch had Louis als eerste naam. “Louis komt veelvuldig voor in de oude Franse koningshuizen, maar is zeer zeldzaam in het Britse koningshuis”, zegt Libelle’s royaltyverslaggever en historicus Coks Donders.

Vernoeming of toeval?

Het is dan ook niet helemaal duidelijk of prins Louis vernoemd is, of dat de ouders het gewoon een prachtige naam vonden, zonder directe reden. Wél komt de naam veelvuldig voor als tweede of derde naam bij leden van de Britse koninklijke familie.

Zo heet prins William voluit William Arthur Philip Louis. George, het oudere broertje van Louis, heet voluit George Alexander Louis.

Ook de oom van William, prins Edward, de broer van prins Charles, heeft Louis in zijn volledige naam staan. Hij heet voluit Edward Antony Richard Louis Mountbatten-Windsor.

Louis Mountbatten

Al deze mannen die de naam Louis dragen, zijn waarschijnlijk vernoemd naar Louis Mountbatten, de oom van prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth. Louis Mountbatten was de laatste van gouverneur-generaal van Brits-Indië, de naam van India toen het nog een Britse kolonie was.

Coks: “Hij was, om het even gemakkelijk te verwoorden, de directe vertegenwoordiging van de koning in die belangrijke kolonie, vandaag de dag India, een functie die bestond omdat de koning zelf amper in de koloniën te vinden was. Louis was overigens vrij progressief en was diegene die door het Verenigd Koninkrijk aangewezen werd om de onafhankelijkheid van India te begeleiden.”

Louis Mountbatten werd uiteindelijk in 1979 door de Ierse terroristische organisatie IRA vermoord.

Het is nu afwachten of William en Kate de oom van Williams grootvader Philip in gedachten hadden toen ze besloten hun zoontje Louis te noemen, of niet. We houden je altijd op de hoogte van koninklijke updates op de Facebookpagina Libelle Royale.

Eerder deze maand legde Coks al uit waarom het zo bijzonder is dat de nieuwe Britse spruit een jongetje is:

Bron en beeld: ANP.