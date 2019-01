Britse prins Philip betrokken bij auto-ongeluk

De Britse prins Philip (97) heeft vandaag een auto-ongeluk gehad. Het gebeurde vlakbij zijn landgoed Sandringham House.

Volgens Buckingham Palace is de prins ongedeerd.

Advertentie

Philip en zijn vrouw Elizabeth verblijven sinds de kerstdagen bij het landgoed vlakbij Norfolk. Volgens CNN reed Philip zelf in de auto. Het voertuig zou zelfs over de kop zijn geslagen. Ooggetuigen zeggen dat zij de prins hebben geholpen uit de wagen te komen. De politie werd ingeschakeld; er was ook een andere auto bij het ongeluk was betrokken.

Prins Philip maakt het goed. ‘Hij was de hele tijd bij bewustzijn, maar wel erg geschrokken en trillerig’, zegt een getuige. Er is een dokter bij hem langs geweest. Sinds 2017 is de prins gestopt met zijn taken in het openbare leven. Hij gaat af en toe nog naar officiële evenementen, maar geniet vooral zijn rust.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: ANP