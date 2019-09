Leuk nieuws: de Britse prinses Beatrice gaat trouwen

Er staat weer een royal wedding op de planning. De Britse Beatrice is namelijk door de Italiaanse Edoardo Mapelli Mozzi ten huwelijk gevraagd.

Beatrice (31) is de dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson en daarmee dus de kleindochter van koningin Elizabeth en het nichtje van prins Harry en prins William.

Ontmoeting

Het stel is nu een klein jaar samen. In maart dit jaar verschenen ze voor het eerst samen in het openbaar als stel op het gala in Londen. Ze kennen elkaar via Christopher Shale, de inmiddels overleden stiefvader van Edoardo. Hij was goed bevriend met de ouders van Beatrice. Eerder deze maand tijdens een weekend in Italië is het stel verloofd.

Verloving

“We zijn ontzettend blij om dit nieuws te kunnen delen”, laten Beatrice en Edoardo weten in een verklaring. “We hebben veel zin om samen ons leven te delen en kunnen niet wachten tot we getrouwd zijn.” De ouders van Beatrice zijn erg blij met de verloving. “We hebben met trots toegezien hoe hun relatie zich heeft ontwikkeld. We zijn de gelukkige ouders van een prachtige dochter die haar grote liefde en vriend heeft gevonden in een loyale jongeman.” Ze wensen het tweetal alle geluk toe.

Het huwelijk vindt plaats in 2020, maar de exacte datum is nog niet bekend.

