Britse 'royal fans' zijn boos op prins Harry en Meghan

Afgelopen zaterdag werd de kleine Archie – precies twee maanden na zijn geboorte – gedoopt. Op Instagram verschenen twee prachtige foto’s van de bijzondere dag. Maar daar hebben de fans van het Britse koningshuis niet echt genoeg aan.

Lekker privé

Het stuit namelijk veel mensen tegen de borst dat Harry en Meghan de doopceremonie van hun kleine spruit buiten de spotlights hebben gehouden. De kleine Archie werd gedoopt in de privékapel van Windsor Castle. Daar is Harry zelf jaren geleden ook gedoopt. Volgens CNN waren er een kleine 25 gasten aanwezig, onder wie prins William en Kate en Meghans moeder Doria.

Twee foto’s

Normaal gesproken is er bij zo’n koninklijke doop ook veel pers aanwezig om de gasten in hun prachtige kleding vast te leggen. Maar dáár hadden Harry en Meghan geen zin in. Enkel de fotograaf (die het stel ook op hun trouwdag fotografeerde) mocht foto’s nemen. Die beelden werden na de doop verspreid op het Instagramaccount van het koninklijke koppel.

Karig

En dát vinden de fans nogal aan de karige kant, want onlangs is uitgelekt dat de Duke en Duchess van Sussex ruim 2,4 miljoen pond aan belastinggeld gebruiken voor de renovatie van hun huis. De kritiek luidt dan ook dat ‘de hertog en hertogin zo min mogelijk willen delen met het volk, maar wél hun geld aannemen’. De Britse krant The Daily Telegraph schrijft dat ‘Meghan geen privacy voor baby Archie kan eisen, terwijl ze het volk vraagt om de levensstijl van haar gezin te financieren’.

