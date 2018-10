Déze Britse royals gaan binnenkort op pad met Willem-Alexander en Máxima

Willem-Alexander en Máxima hebben deze maand een tripje naar Londen op de planning staan. De koning en koningin zijn daar voor een staatsbezoek en gaan op pad met de Britse royals.

Willem-Alexander en Máxima worden op 23 oktober opgevangen door Prins Charles en zijn vrouw Camilla op de Nederlandse ambassade. Onze koning en koningin zijn op 23 en 24 oktober officiële gasten van koningin Elizabeth en ze slapen dan ook in Buckingham Palace. Een biertje met Harry zit er voor Willem-Alexander niet in, want Kate en William en Harry en Meghan zullen niet aanwezig zijn bij dit staatsbezoek.

Buckingham Palace

Op de eerste dag zullen ze samen met Charles en Camilla afreizen naar Horse Guards Parade in Londen waar ze een ceremonieel welkom te wachten staat. Ook koningin Elizabeth zal daar aanwezig zijn. Het gezelschap zal vervolgens samen met koningin Elizabeth afreizen naar Buckingham Palace voor een lunch en een rondleiding door een speciale expositie met stukken die iets te maken hebben met Nederland. Ook zullen zij die dag Westminster Abbey bezoeken, een bezoek brengen aan het Palace of Westminster en zijn ze uitgenodigd op de thee bij Charles en Camilla. Ten slotte zullen ze zich klaarmaken voor het staatsbanket dat is georganiseerd door de koningin.

Strakke planning

Als je denkt dat de koning en koningin na zo’n drukke dag een rustigere dag hebben, dan heb je het mis. Op 24 oktober hebben de twee net zo’n strakke planning. Dat begint al met een speciaal ontbijt en zal na een bezoek aan de HMS Belfast en Pop Brixton eindigen met een bezoek aan Therese May, de premier van het land. Daarna nemen Willem-Alexander en Máxima afscheid van de koningin en vliegen ze terug naar Nederland.

Bron: Royalcentral.co.uk. Beeld: ANP.