Britse royalty over de zwangerschap van Meghan Markle

Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met zoon T. (21). Op Libelle.nl schrijft Agnes Hofman over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Is Agnes Hofman een verbitterde oude vrijster geworden? Preuts misschien? Gewoon te nuchter voor Valentijnsdag en de bijhehorende erotiek? Of kom ik eindelijk echt voor mezelf op? Het zit zo; we wonen in een karakteristiek pand, dat opgedeeld is in zes luxe appartementen. Met ‘karakteristiek’ bedoel ik vooral oud, en met luxe doel ik op de openslaande deuren naar het Franse balkonnetje. De buren naast ons hadden die opengelaten. Snap ik, want het is hier qua temperatuur inmiddels best behaaglijk. Maar vervelend is het wel. Want daardoor hoor ik ze nóg beter.

Op de dag dat we in deze unit trokken, kwam ik het korzelige koppel tegen. Hoe ze heten weten we niet; ik probeerde me voor te stellen maar ik werd langzaam van top tot teen bekeken, waarna ze zich allebei omdraaiden en de hipster kinderwagen naar boven tilden. Ik vloekte nog tegen mijn zoon T.; buren met een baby en een attitude zijn de ergste. Vooral hij – laten we hem voor het gemak Miguel noemen – is niet te doen. Iedere avond schreeuwt hij tegen haar. In iets dat klinkt als Spaans. En zij – Paula, denken we – heeft een hoog stemmetje waarmee ze de baby sust die na papa’s geschreeuw wakker krijsend wordt. Ook wij worden iedere avond uit onze slaap gebruld.