Britse tv-presentatrice had 35 miskramen en probeert het nu voor allerlaatste keer

De Britse tv-presentatrice Alex Kramer heeft in zeven jaar tijd maar liefst 35 miskramen gehad. Ze heeft twee kinderen, maar wil dolgraag nog een derde kindje willen. Ze maakt zich nu klaar voor een allerlaatste IVF-behandeling.

“Als die niet lukt, moet ik het loslaten”, vertelt de tv-presentatrice verdrietig. Alex Kramer (40) woont samen met haar verloofde Scott en hun twee kinderen Isobella (6) en Josh (4) in Londen. Al vanaf het begin dat ze een kinderwens hadden, ging het niet van een leien dakje. Voordat dat dochter Isobella gezond ter wereld kwam, kreeg ze al negen miskramen en voor hun zoon Josh nog eens vijf.

Tweeling verloren

Maar Alex had niet het idee dat ze mocht ‘zeuren’. Ze is namelijk gewoon moeder geworden en haar twee kinderen zijn hartstikke gezond. Toch zou Alex dolgraag nog een derde kindje willen. Dit werd een strijd tegen de miskramen. Na de geboorte van Josh heeft ze namelijk twintig miskramen gehad. Haar laatste tegenslag kwam afgelopen april, toen ze een tweeling verloor.

Droom

“Ik ben gezegend met twee prachtige kinderen en veel mensen zullen niet begrijpen waarom ik nog zo graag een derde wil als het zo moeilijk gaat. Maar de droom om nog een keer pasgeboren kleine babyhandjes vast te houden en kleine babyvoetjes te kussen is sterk”, leg ze uit aan de Britse media. “Dat gevoel is sterker dan de rouwgevoelens en de pijn van elke miskraam.”

Kapot

Alex herinnert zich nog als de dag van gisteren de pijn die zij en haar verloofde Scott voelden na haar eerste miskraam. “We waren zo opgewonden.” Maar al snel bleek dat ze een miskraam had. “Ik kon het niet geloven. Ik was er helemaal kapot van”, gaat Alex verder. “Je denkt, laten we het opnieuw proberen. Je hebt dan geen idee wat je allemaal nog te wachten staat.”

Hoop houden

De presentatrice twijfelt of ze ooit te weten zal komen waarom het zo vaak misgaat bij haar. “Ik heb elke test en onderzoek laten uitvoeren om te achterhalen waarom ik steeds miskramen had. Daar kwam nooit iets uit. En aangezien ik twee kinderen op de wereld heb kunnen zetten, bleef ik denken: ‘Wat als deze maand de maand is dat ik mijn derde baby krijg?’.”

Laatste keer

Vlak voor haar 40e verjaardag, besloot Alex dat dat haar afkappunt zou zijn. “We kwamen er toen net achter dat gedurende zes weken een tweeling in mijn buik groeide. Het was een tijd geleden dat ik zo enthousiast was. Ik was zo blij”, legt de Britse tv-presentatrice uit. “Maar toen we twee weken later opnieuw een echo lieten maken, was er geen hartslag meer en waren beide baby’s gestorven. Dat kwam heel hard aan. Je kon me oprapen.” Alex heeft nog één IVF-behandeling te gaan, en als die niet aanslaat dan is het klaar. “Dan moet ik het loslaten.”

Verdriet tonen

“De afgelopen zeven jaar heb ik me vaak genoeg een ‘gek’ gevoeld. Je probeert niet te huilen omdat je weet dat stress of angst slecht is voor je lichaam. Bovendien gaat het leven voor iedereen gewoon door.” Volgens haar ligt er nog steeds een taboe op het hebben van een miskraam. Het is iets dat je verborgen houdt. “Aan alle vrouwen die hier ook doorheen gaan: het is oké om je verdriet te tonen, om bedroefd te zijn en om steun te vragen van degenen die het dichtst bij je staan. Je hoeft het niet geheim te houden of af te doen als een kleinigheidje. Het is jouw realiteit en jouw pijn.” En mocht het niet bij jou, maar bij iemand anders in je omgeving gebeuren, probeer er dan gewoon voor haar te zijn. “Als je niet begrijpt wat iemand doormaakt, wees dan gewoon vriendelijk. Als vrouwen moeten we meer mededogen met elkaar hebben.”

Taboe

Door het delen van haar heftige verhaal, hoopt Alex alle vrouwen die hun eigen vruchtbaarheidsstrijd meemaken te helpen. “Aan de mensen die hetzelfde doormaken als ik, wil ik alleen maar zeggen dat ze niet alleen zijn.” Daarnaast hoopt ze zo het taboe te kunnen doorbreken en andere vrouwen een hart onder de riem te steken.

Bron: Daily Star. Beeld: Instagram & iStock