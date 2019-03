Britse vrouw (64) gebruikt föhn om snelheidsduivels in de buurt aan te pakken

De 64-jarige Jean Brooks heeft een wel héél creatieve oplossing gevonden om de snelheidsduivels in haar straat aan te pakken. De vrouw staat regelmatig met haar föhn langs de weg om motorrijders te laten geloven dat ze met een handmatige snelheidsmeter in de gaten worden gehouden.

En je zou het misschien niet verwachten, maar het werkt nog ook!

Proberen waard

“Ik heb het idee gekregen van een vriend die gehoord had dat iemand in Frankrijk iets soortgelijks deed. Ik dacht bij mezelf: “waarom zou ik dat niet eens proberen?”, zo vertelt Jean aan The Nottingham Post.

Gevaarlijke situaties

“Aan het eind van deze straat is er een school, waardoor het tijdens het brengen en halen van de kinderen erg druk kan worden. En dan razen er van die jongeren voorbij om indruk te maken op de oudere leerlingen, wat voor heel gevaarlijke situaties kan zorgen,” aldus Jean.

Tevreden buurtbewoners

“Men is erg tevreden hier in de buurt over mijn initiatief en ik weet zeker dat ik de weg een stuk veiliger heb gemaakt. De buurtbewoners groeten mij dagelijks of ze toeteren als ze met de auto voorbij rijden.”

