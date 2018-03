Déze Britse royal kun je nu volgen op Instagram

Prinses Eugenie, de dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, is het allereerste lid van de Britse koninklijke familie dat een persoonlijk Instagram-account heeft aangemaakt. Hoera!

Ze deed dit op International Women’s Day. Het aanmaken van Instagram-account gaat eigenlijk in tegen het koninklijke protocol. Toen bekend werd dat prins Harry en Meghan Markle verloofd waren, heeft Meghan al haar persoonlijke social media-accounts verwijderd.

Goede doelen en passies delen

Waarom Eugenie er dan juist eentje aanmaakte? In haar eerste post deelde ze een korte video (zie hieronder) van het WE Day-concert, gehouden voor goede doelen in Londen. In het bijschrift laat ze weten “het social platform vanaf nu te gebruiken om goede doelen, passies en mensen die belangrijk voor mij zijn te delen”.

Verlovingsfoto

Ook plaatste de Britse royal een nog niet eerder getoonde verlovingsfoto met haar aanstaande Jack Brooksbank. Wij denken maar aan één ding: we kunnen niet wachten tot Kate of onze eigen Maxima een Instagram-account aanmaakt.

Think Jack said something funny! Een bericht gedeeld door Princess Eugenie (@princesseugenie) op 9 Mrt 2018 om 10:42 (PST)

Bron: Harpersbazaar.com. Beeld: ANPfoto