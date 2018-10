Britt Dekker verrast Anouk met déze opmerking in 'De wereld draait door'

Zangeres Anouk maakte gisteravond grote indruk met haar Nederlandstalige optreden in ‘De Wereld Draait Door’. Maar niet alleen Anouk viel op. Ook Britt Dekker kreeg veel reacties op een uitspraak die ze deed in de uitzending.

Zangeres Anouk zat aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk en vertelde hem voor het interview begon dat ze zich niet zo goed voelde. “Jij zegt tegen mij: ‘Ben je er klaar voor, voel je je oké?’ Dus ik zeg: ‘Nee, ik voel me een beetje ziek. Volgens mij heb ik een beetje een buikgriepje overgenomen van thuis’. Iedereen bij mij thuis is ziek”, begint Anouk het gesprek.

‘Mager’

Tafeldame Britt Dekker mengde zich meteen in de gesprek en maakte duidelijk dat ze Anouk bijna niet herkende in de studio. “k kwam aan en ik zocht Anouk, maar ik kon Anouk niet vinden, want je lijkt ineens zó mager. Ben je al heel lang ziek, of?” Door die opmerking barst niet alleen Matthijs, maar ook het publiek in lachen uit. Anouk kan de lol er ook wel van inzien en reageert: “Ha ha. Een hele goede.” Maar een echt antwoord op de vraag gaf ze niet. Toen de rockchick vervolgens ook hevig geëmotioneerd raakte later in de uitzending, barstte het op Twitter al helemaal los.

Was heftig man maar @Anouk is wel de beste zangeres van Nederland vind ik, hopelijk gaat alles oké https://t.co/drKixLTiF2 — Britt Dekker (@Brittjje) 4 oktober 2018

Eigenlijk hebben Britt en Anouk wel veel gemeen. Ze nemen beiden geen blad voor de mond en zijn goudeerlijk. De ene op een soms wat botte harde manier, de ander op een soms wat lompe, impulsieve manier. Ik hou daar wel van. #DWDD — L1ntje (@ikfietsvooralpe) 4 oktober 2018

Indrukwekkende performance van Anouk bij #DWDD en #brittdekker die – als altijd – puur & eerlijk is — Yolande de Best (@YolandedeBest) 4 oktober 2018

#Pauw echt mooi hoe Jeroen #Anouk reageerde op haar optreden bij #dwdd Ik vond optreden van Anouk heel stoer en de steun, interesse, warmte en empathie van #brittdekker hartverwarmend. — Martin Matse (@MartinMatse) 4 oktober 2018

#dwdd snap niet waarom Anouk zo vreemd keek toen Britt vroeg of ze allang ziek was. Het was natuurlijk typisch Britt. Maar niet vreemd, want ze ziet er niet echt heel florissant uit. Ik dacht ook meteen, oh wat heeft ze? — Jolanda Bomert (@Jolandabomert) 4 oktober 2018

Beeld: ANP