Britt Dekker bijt flink van zich af na negatieve recensie van Angela de Jong

Angela de Jong heeft opnieuw een woedende BN’er achter zich aan. In haar column van deze week laat de tv-recensente weten absoluut geen fan te zijn van de nieuwe realityshow van Britt Dekker. Zo schrijft ze dat het programma “ongeveer even spannend is als het kijken naar het groeien van gras. Er gebeurt namelijk niks.”

Haar commentaar is Britt echter niet ontgaan: de realityster is helemaal klaar met de negativiteit van Angela en haalt op Instagram flink naar haar uit.

Advertentie

“Steen in mijn maag”

“Velen van jullie kennen haar niet, maar in ons vak heb je Angela,” zo begint Britt haar post. “Dat is een vrouw wat werkt voor een grote krant en stukjes over programma’s schrijft. Wat ze vaak probeert en doet is presentatoren en programma’s kapot te maken met haar stukjes. Soms schrijft ze zoveel over een bepaalt iemand dat diegene daar helemaal aan onder door gaat. Ik lees het vaak met een steen in mijn maag omdat je dat diegene niet gunt. Ze heeft nu een lullig stuk geschreven over mij en het programma opgezadeld…”

“Nooit over de rug van anderen scoren”

En: “Verder wil ik niks lulligs over haar schrijven want ze krijgt heel veel geld betaald om die stukjes te schrijven en ze probeert ook maar een gezin te runnen, en het zal verder ook geen verkeerd mens zijn, maar ik ben meer van mening dat je beter nooit over de rug van anderen kunt scoren.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP