Lof voor Britt Dekker om gulle gift in ‘We want more’

We willen meer Britt Dekker in de wereld. Zeker na zaterdagavond, toen de 29-jarige presentatrice in We want more een ontzettend gulle gift deed.

Deelnemer Cheyenne Krijgsman wist het met haar vertolking van Afscheid helaas niet tot de finale van het zangprogramma te schoppen. En dus won ze de prijzenpot ook niet, waarvan ze zo graag een deel aan de haartransplantatie voor haar vriend had willen besteden. Britt besloot toen een hartverwarmend gebaar te maken.

Haartransplantatie

Cheyennes vriend Stephan is in september aan een hersentumor geopereerd. Aan die operatie heeft hij een flink litteken op zijn schedel overgehouden. “Dat zorgt bij hem best wel voor schaamte”, vertelde Cheyenne in We want more. Daarom wil hij graag een haartransplantatie, om dat litteken te bedekken. Maar helaas ging de prijzenpot aan haar neus voorbij. En aan zo’n haartransplantatie hangt een fiks prijskaartje van € 6.500.

Gulle gift van Britt Dekker

“Ik vind het echt het mooiste doel tot nu toe”, zei Britt. En dus besloot ze het volgende: “Bij deze. Ik ga ‘m betalen. Jij krijgt je haar. Dus eind goed al goed.” Cheyenne en Stephan wisten niet wat ze hoorden. Stephan geeft Britt een dikke knuffel – nou ja, met een schermpje ertussen dan. Bekijk het lieve fragment hieronder terug:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door We Want More (@wewantmorenl)

We want more Britt

Haar actie levert Britt veel lof op. “Britt is goud” en “Ik wil meer Britt op tv, maar ook in de wereld”, klinkt het onder meer op Twitter.

Britt betaalt gewoon ff de haartransplantatie van € 6.500 voor die jongen. Dan ben je echt wel een topwijf! #wewantmore — J 🔱 H N (@John_Rdam) April 17, 2021

#wewantmore

Wat heeft die Britt een hart van goud. — el fiestas (@vvtbbt) April 17, 2021

Nederland kan wel wat meer @Brittjje gebruiken. Iedereen snakt naar een liefdevolle samenleving waarbij men elkaar helpt. 🥰🥰🥰 #wewantmore — Mora Apprez (@Mora_Apprez) April 17, 2021

Woww @Brittjje wat een onwijs mooi gebaar ❤️. Ik wil meer @Brittjje op tv maar ook in de wereld want mensen zoals jij hebben we allemaal nodig . Wees lief voor elkaar mensen , als je er voor een ander kan zijn , laat zien dat je er bent #wewantmore — Jacqueline (@jacq7934) April 17, 2021

Britt waardeert alle lieve berichtjes, maar vindt haar gift ‘niet meer dan normaal’:

Hallo iedereen! Ik word overspoeld met berichten maar vind het meer dan normaal om je medemens te helpen en vond het geen mooier doel om een stukje van mijn #WeWantMore salaris aan Stephan te geven zodat hij nu zijn haartransplantie kan ondergaan. Stephan het is je gegund! 💜💙 https://t.co/5Eshn0Qclk — Britt Dekker (@Brittjje) April 17, 2021

Bron: We want more (RTL). Beeld: Brunopress