Britt Dekker juicht om positieve reacties na kritiek van Angela de Jong

Britt Dekker heeft de laatste tijd veel te verduren gehad. Televisierecensent Angela de Jong schreef een negatieve column over haar programma Opgezadeld met Britt en gaf haar later ook nog een verbale trap na.

Na de negatieve column gaf Britt op Facebook aan hier niet van gediend te zijn. “Wat ze vaak probeert en doet is presentatoren en programma’s kapot te maken met haar stukjes. Soms schrijft ze zoveel over een bepaalt iemand dat diegene daar helemaal aan onderdoor gaat.” schreef ze.

Nog een sneer

In De ochtend show to go van het AD haalde Angela vervolgens weer hard uit. Angela vindt dat Britt zich vooral omringt door mensen die haar geweldig vinden en voor haar buigen en dat Britt dat nu een beetje is gaan geloven. Ook noemt ze het programma Opgezadeld met Britt heel saai.

Britt is blij

Nu lijkt het erop dat Britt als laatste lacht. Ze krijgt namelijk ontzettend veel positieve reacties van kijkers. Op Twitter reageert ze: “Bedankt voor al jullie berichten over het programma! Ik heb nog nooit een programma gemaakt met zoveel positieve reacties, echt super blij mee omdat het ook zo leuk is voor onze sport, de paardensport. Dus voor mij is project 1/3 geslaagd, voor het paard bij deze geslaagd!”

Bedankt voor al jullie berichten over het programma! Ik heb nog nooit een programma gemaakt met zoveel positieve reacties, echt super blij mee omdat het ook zo leuk is voor onze sport, de paardensport ♥️ dus voor mij is project 1/3 geslaagd voor het paard bij deze geslaagd!🐎🦄💗 https://t.co/1AzlylmJiW — Britt Dekker (@Brittjje) November 11, 2019

Positieve reacties

En gelijk heeft ze, want op Twitter verschijnt de ene na de andere dolenthousiaste tweet:

Hoe kun je @Brittjje nou niet leuk vinden?! Ik kijk gewoon serieus al de hele week uit naar aflevering 2! Ik ben echt 100% hetero hoor maar Britt serieus I love you! Blijf alsjeblieft voor altijd jezelf! Je bent zoveel knapper dan silvie Meis inside and out. #opgezadeldmetbritt — ♔ ℋ𝒶𝓇𝑒 𝒩𝒶𝓇𝒾𝑔𝒽𝑒𝒾𝒹 ♔ (@HareNarigheidPP) November 11, 2019

@Brittjje wat ben je toch een geweldig wijf, lekker gek heerlijk nuchter… Met je persoonlijke woordenboek… Piemelspons…

Ik hou ervan #opgezadeldmetbritt — ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕒 ❤️ (@Nikita29245867) November 11, 2019

Ik gun ieder huishouden een Britt. Gewoon, omdat dan elke dag het zonnetje in huis schijnt #opgezadeldmetbritt — Jos Meijers (@bodejos) November 11, 2019

Ik heb weer van je progamma genoten @Brittjje ! En George is ook zo prachtig….jullie zijn een mooi stel samen. Op naar de volgende aflevering! X #opgezadeldmetbritt — Veete RooN (@RoonVeete) November 11, 2019

Ohh Britt wat ben je toch heerlijk. Ik wil je alle dagen op tv 😂😂😂 #opgezadeldmetbritt — stefanie wiggers (@stefaniewiggers) November 11, 2019



