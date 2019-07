Britt Dekker neemt een hele bijzondere carrièrestap

Vlogger Britt Dekker zet een nieuwe stap in haar carrière. De blondine mag zich vanaf eind dit jaar ook actrice noemen, want schittert dan in bioscoopfilm Whitestar. Haar nieuwe paard George maakt ook zijn opwachting op het witte doek.

Britt Dekker werd bekend door haar deelname aan het datingprogramma Take Me Out. Daarna deed ze onder andere mee aan realityserie Echte Meisjes In De Jungle, waarmee ze 30.000 euro won.

Advertentie

Carrière Britt Dekker

Inmiddels heeft Britt een ommezwaai gemaakt en is ze vlogger geworden. Met haar kanaal PaardenpraatTV deelt ze wekelijks video’s over haar geliefde dieren. Onlangs kreeg ze van John de Mol een eigen paard cadeau voor een paar komende televisieprogramma’s waaraan ze gaat meewerken. “Ik zei: als ik dit ga doen, geef me geen geld, maar geef me dit paard” verklaarde Britt destijds.

Acteren

Toch blijkt dat ze het niet bij presenteren wil laten. De blondine maakt maandag bekend ook te gaan acteren. “Ik vind het echt supertof dat ik een bioscoopfilm mag maken”, vertelt Britt uitgelaten. “Dit was al heel lang een droom dus extra gaaf dat het nu ook echt gaat gebeuren. Ik kan niet wachten tot de opnames beginnen en ik hoop dat iedereen net zo enthousiast over de film zal zijn als ik ben!”

De film

Whitestar gaat over de bijzondere band tussen ruiter (Britt Dekker) en paard (hengst George). Het paard blijkt over bijzondere talenten te beschikken en wordt bij de ruiter weggehaald voor wedstrijden. Dit werkt echter averechts. Want pas als ruiter en paard herenigd zijn worden de echte successen behaald. De film Whitestar draait vanaf begin oktober in de bioscoop.

View this post on Instagram SWIPE VOOR HET VETSTE NIEUWS VAN HET JAAR!!!!! 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱🥰 A post shared by Britt Dekker (@brittdekker92) on Jul 8, 2019 at 1:31am PDT

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP