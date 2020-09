Britt Dekker brengt ode aan haar moeder die op de ic werkt

Britt Dekker deelt op Instagram een ode aan haar moeder (en alle andere zorgverleners) die op de ic werken en nog altijd hard vechten tegen het coronavirus.

Onder andere Thomas Berge, Tim Douwsma, Bizzey en Famke Louise lieten maandagavond via social media weten dat zij zich niet langer houden aan de coronamaatregelen van het kabinet. Dit bericht deelden zij onder de hashtag #ikdoenietmeermee. Bij Britt Dekker is deze actie in het verkeerde keelgat geschoten. Ze voelt zich dan ook ‘verplicht’ om er iets over te zeggen. Ze vraagt haar volgers om wél mee te doen.

Helemaal alleen

“Dit is mijn moeder afgelopen Pasen op de ic. Iets wat ik haar en alle ic-collega’s in ons land nooit meer gun”, schrijft ze bij een foto van haar moeder in een beschermend pak op de afdeling intensive care. “Zij zijn degene die voor familieleden via FaceTime de laatste woorden moesten doorgeven aan hun naasten (ouders, broers, zussen, geliefde, beste vrienden) die elk moment konden overlijden. Helemaal alleen.”