Britt Dekker heeft zware tijden achter de rug. In een openhartig interview vertelt ze dat ze vorig jaar aan een eetstoornis leed.

In een interview met Flair vertelt Britt dat er een moment was dat ze nog maar 46 kilo woog. “Ik leefde van een wortel, een sapje en een banaan per dag. Je kon mijn ribben tellen, maar ik had zelf niet door hoe dun ik was. Ik dacht alleen maar: yes, nu sta ik een keer mooi op Instagram.”

Modellen

Britt denkt dat foto’s van modellen van lingeriemerk Victoria’s Secret haar eetstoornis hebben veroorzaakt. Op Instagram zag ze steeds meer slanke modellen en bloggers voorbij komen, waarna ze zichzelf steeds meer met deze vrouwen ging vergelijken. “Dan ging ik zelf iets posten en leek het niet eens op hun selfies.”

Steun

Haar vriend Max was in die tijd haar steun en toeverlaat. Britt vertelt in het interview dat hij zei: “Als je zo doorgaat met niet eten, dan heb je een probleem, want je maakt wel een programma voor jonge kinderen. Ouders willen niet dat hun kinderen kijken naar een presentatrice met een eetstoornis.”

Britt kreeg veel reacties op het interview en reageerde daarop op Twitter:

Hallo iedereen ik krijg verontrustende berichten van familieleden maar dit interview is in okt. afgenomen heb inmiddels n goede tussenweg gevonden. Overdag wortel en fruit en savonds n frietje met mayo. Het zal altijd kut blijven dat je dik wordt van wit brood maar das t leven… https://t.co/4K6stst8i7 — Britt Dekker (@Brittjje) 15 maart 2018

Bron: Telegraaf.nl.