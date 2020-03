Britt Dekker laat harten van 'DWDD'-kijkers smelten met oproep voor ouderen

Het is de laatste week dat Matthijs van Nieuwkerk De wereld draait door presenteert. Dat de uitzendingen deze week extra veel indruk maken, dat is een ding dat zeker is. Het ene na het andere bijzondere fragment gaat het internet over.

Dinsdagavond was het Britt Dekker die voor hartverwarmende televisie zorgde.

Advertentie

Bezoek aan tehuis

Voor een programma is Britt in een verzorgingstehuis in Wognum geweest. Hoe de mensen er in dit tehuis bijzaten, dankzij de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus, is Britt niet in de oude kleren gaan zitten. “Ze mogen hun kamer niet meer uit. Slechts een wandelingetje door de gang. Dat mogen ze nog. Verder niets”, aldus Britt.