Waarom Britt Dekker het gesprek van de 'afund' was

Britt Dekker deed donderdagavond samen met Frits Sissing verslag op de rode loper van het Gouden Televizier-Ring Gala. Dat moet heel Amsterdam geweten hebben.

Volgens kijkers moet de energieke blondine kilometers verder nog te horen zijn geweest. Ze interviewde onder anderen Ilse Warringa, Humberto Tan en Marieke Elsinga ietwat… luidkeels. En er was één woord dat ze tot ergernis van veel kijkers wel erg plat Amsterdams uitsprak.

Wat schreeuwt @Brittdekker zeg! Een beetje enthousiasme is leuk, maar nu zapp ik weg… #televizierring — MoLem (@moniquelemckert) 11 oktober 2018

BRITT, WE KUNNEN JE ECHT WEL HOREN HOOR! #televizierring — Stephanie (@StevieRosa) 11 oktober 2018

Wie gaat du ring winnon fanafund? #televizierring — BgBreda1 (@BgBreda1) 11 oktober 2018

Kan iemand alsjeblieft Britt even uitleggen dat het vanavOnd is, en niet vanavEnd? Godallemachtig. #televizierring — Marieke (@Marique1982) 11 oktober 2018

Gelukkig klonken er ook positieve geluiden…

Wat een positiviteit straalt Britt Dekker uit en geeft het ook door …heerlijk die positiviteit en enthousiasme #televizierring #houikvan #positiviteit — jmsP1010 (@JmsP1010) 11 oktober 2018

#televizierring Britt..wil je mijn schoondochter worden?😍 — Rineke (@TonneDer) 11 oktober 2018

En kunnen we het ook nog even over haar prachtig gevlochten haar hebben?

