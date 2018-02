Britt Dekker: "Met de organen van mijn vader zijn al 6 levens gered"

Britt Dekker zat eigenlijk bij De Wereld Draait Door om te praten over de paardensport, maar werd door Matthijs van Nieuwkerk ook even aan de tand gevoeld over de nieuwe donorwet.

Aanstaande dinsdag stemt de Eerste Kamer over een nieuwe donorwet waarbij iedere Nederlander automatisch orgaandonor wordt, tenzij je aangeeft dat je dit liever niet wil.

Ook in De Wereld Draait Door ging het over dit thema. Realityster Britt Dekker zat bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel en vertelde dat haar in november overleden vader ondertussen al zes mensenlevens heeft kunnen redden omdat hij geregistreerd stond als orgaandonor.

De geëmotioneerde Britt vertelt dat ze het bijzonder vindt dat de organen van haar vader voortleven in de lichamen van andere mensen, waaronder een 25-jarige die een nieuwe nier nodig had. Omdat Britt zelf ook 25 is, was dit voor haar extra bijzonder.

Op Twitter steken mensen Britt Dekker massaal een hart onder de riem:

britt overtuigt hier even heel nederland van de donorwet 👌#dwdd — s (@skinsplace) 8 februari 2018

“Ik vind het knapper als je zeg maar hartchirurg bent dan dat je een programma op tv presenteert” Britt Dekker bij DWDD… en daarna met emotie duidelijk maakt waarom de donorwet door moet gaan. that’s the spirit girl! #brittforpresident #meerechtemensengraag #donorwet — christa clabbers (@CClabbers) 8 februari 2018

Zo ontwapenend openhartig die Britt. En een mooi pleidooi voor de donorwet! #dwdd — Mark Appeldoorn (@MarkAppeldoorn) 8 februari 2018

Britt je bent een kanjer #dwdd — Francis (@FrancisOdilia) 8 februari 2018

Wat een schatje, die Britt. De wereld heeft een chronisch tekort aan sprankelende persoonlijkheden zoals zij. ❤️ #DWDD — eamel (@Durk_d_Essay) 8 februari 2018

Het relaas van Britt Dekker over het donorschap van haar vader is de beste reclame voor de nieuwe donorwet. Ontroerend #dwdd — Peter Punt (@vergezicht) 8 februari 2018

Het donor verhaal van Britt Dekker doet meer voor de #donorwet dan de aanpak van #d66 #dwdd — Grumpy Dachs (@GrumpyDachs) 8 februari 2018

Britt… 💕#dwdd De wereld heeft meer Britt nodig! — Elizabeth🌹 (@Dribbel2013) 8 februari 2018

Britt sleept in haar eentje die Donorwet erdoor. Stel je voor dat alle politici zo’n gepassioneerd betoog konden houden. #dwdd — Guus Harten (@guusharten) 8 februari 2018

Zo, Britt @dwdd legt even uit hoe de donorprocedure in de praktijk werkt en welke impact het heeft, wat de dilemma’s van de familie waren en hoe trots ze is op haar vader, die zijn keuze duidelijk heeft aangegeven.@donorinfo @MinVWS @PatientenNL #donordebat @EersteKamer — Marleen aka Sparkles (@patientexpert) 8 februari 2018

‘Als je niet wil doneren dan neem je maar de moeite om dat in te vullen!’ wat een prachtig pleidooi van #Britt voor donorregistratie #dwdd — Femke Berends (@Femtext) 8 februari 2018

Donor was is al. Ik zou nu bijna ook gaan paardrijden. #Britt #dwdd — sandra (@sanzandvoort) 8 februari 2018

Echt #Britt ❤️:” Mijn vader was dus zeg maar donor, en hij heeft nu al 6 levens gered. Vul gewoon dat briefje in, als je het niet wilt. Het is echt cool dat je hoort dat iets van je vader doorleeft.” #dwdd — Jacqueline Kleijer (@Sasklei) 8 februari 2018

Dus Britt Dekker verwoordt bij #dwdd even op prachtige wijze waarom die donorwet zo goed is. En dat al die ‘de overheid pakt onze organen af’ roepers gewoon even moeite moeten doen en niet moeten zeuren — Crispin William Hake (@CrisHake) 8 februari 2018

Ook registeren als donor? Dat kan hier.

