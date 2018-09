Onverwachts bevallen Britt (18) en zoontje mogen Egypte nog steeds niet uit

Britt van Baarlen had geen idee dat ze in verwachting was, tot ze tijdens haar vakantie in Egypte moederziel alleen beviel van zoontje Yassin. De Rotterdamse tiener wil dolgraag terug naar Nederland, maar dat laten de Egyptische autoriteiten niet toe. De moeder van Britt vraagt nu in een open brief aan minister Stef Blok om hulp.

Het is Britt en haar moeder Sylvia namelijk nog steeds niet gelukt om de geboorteakte van hun (klein)zoon te bemachtigen. De Egyptische overheid doet moeilijk omdat niet bekend is wie de vader van het jongetje is. Sindsdien ‘wonen’ Britt, Sylvia en Yassin in een hotelkamer in de badplaats Hurghada. En hoewel het hotelpersoneel heel goed voor ze zorgt, willen ze natuurlijk niets liever dan terug naar huis.

Open brief

In het AD vraagt oma Sylvia daarom nu in een open brief om hulp van Stef Blok, de minister van Buitenlandse Zaken. Ze schrijft dat ze na de eerste verbazing en shock nu dolblij is met haar kleinzoon. Sylvia ging dan ook meteen aan de slag om ervoor te zorgen dat Britt en Yassin naar Nederland kunnen komen.

Nog helemaal niets

Even leek het erop dat moeder en zoon het land zonder geboorteakte konden verlaten, maar bij het paspoortcentrum bleek dat alles behalve waar. “We hebben ongeveer zes uur rondgereden met een baby van twaalf dagen in hitte van 45 graden. En wat hebben we nu? Nog helemaal niets! Ze (de Egyptische autoriteiten, red.) willen hier op geen enkele manier meewerken”, aldus Sylvia.

Angstig

Ze vraagt Stef Blok nu of hij contact op kan nemen met zijn collega’s in Egypte om de terugkeer naar Nederland te versnellen. “U begrijpt toch ook wel dat dit zo niet langer kan duren? Tot nu toe zijn we sterk gebleven, omdat we geen keus hebben. En we weten waar we het voor doen. Voor de kleine Yassin! Maar vanbinnen borrelt het. We zijn onrustig en angstig voor wat nog komen gaat.”

Of het ministerie van Buitenlandse Zaken actie gaat ondernemen is nog niet bekend.

