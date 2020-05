Britten vol lof over Mark Rutte vanwege niet bezoeken stervende moeder

Premier Mark Rutte kon de weken voor haar dood niet op bezoek bij zijn stervende moeder, omdat hij gehoor gaf aan zijn eigen coronamaatregelen wat betreft het bezoeken van verzorgingshuizen.

Dat hij zich aan deze maatregelen hield, kan rekenen op veel lof vanuit het buitenland en dan met name van de Britten.

Verzorgingshuis

Mieke Rutte-Dilling overleed woensdag 13 mei op 96-jarige leeftijd. Rutte en zijn familie hebben haar afgelopen vrijdag in besloten kring begraven. Zijn moeder woonde al enige tijd in een verzorgingstehuis in Den Haag. Volgens het AD waren daar enkele bewoners vorige maand besmet geraakt het coronavirus, maar daar is ze niet aan overleden. Vlak voor haar overlijden is ze namelijk nog getest.

Ophef

Toch kon Rutte niet op bezoek bij zijn stervende moeder, aangezien de regering alle verzorgingshuizen voor publiek had gesloten. Rutte heeft zich netjes aan zijn eigen regels gehouden en daarvoor krijgt hij nu veel lof. Het nieuws over Rutte kwam in Groot-Brittannië in het nieuws na alle ophef rondom Dominic Cummings, topadviseur van de Engelse premier Boris Johnson.

Geen spijt Cummings werd door het Britse volk namelijk op het matje geroepen omdat hij zich niet aan de coronamaatregelen zou hebben gehouden. Terwijl zijn vrouw was besmet met het virus en hijzelf symptomen ontwikkelde, reisde hij vanuit Londen 430 kilometer richting familie in Durham. In een speciale persconferentie vertelde hij dat hij geen spijt had van de trip. Zijn persconferentie schoot bij veel Britten in het verkeerde keelgat.

Nu de Britten zien dat de Nederlandse premier zich wél aan de voorschriften houdt, zien ze Rutte als een goed voorbeeld:

Dutch PM @MinPres getting much respect for abiding by lockdown rules – despite fact it meant he couldn’t visit his dying mother in her final weeks https://t.co/BRDkUtfw6x #COVIDー19 — anna holligan 🎙 (@annaholligan) May 26, 2020

#DutchPM#MarkRutte

A son any mother would be proud of.

Lead by example….. salute 🖖 — Facts, News, Quizzes (@kumaran__p) May 25, 2020

Dutch PM #MarkRutte did not visit dying mother due to #COVIDー19 restrictions https://t.co/NYpIfosJeQ — Sue Reeve 🕷🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🏳️🌈 (@mrsverypicky) May 26, 2020

In een interview dat premier Rutte een paar jaar geleden gaf, sprak hij liefdevol over zijn moeder:

