De Britten zijn er al uit: dít wordt de naam van het prinsje of prinsesje

Kensington Palace bracht vanochtend leuk nieuws naar buiten: William en Kate verwachten hun derde kindje. In Engeland zijn ze nu al aan het wedden om de naam van de koninklijke spruit.



Kate en William hebben nog niet bekend gemaakt of het een jongetje of een meisje wordt (als ze dat zelf al weten), maar dat betekent alleen maar nog meer voorpret voor mensen die de naam willen raden. Bij de Britse wedkantoren zetten mensen al volop geld in op verschillende namen voor het kleine prinsje of prinsesje.

Klassieke naam

Mensen verwachten dat het na George en Charlotte opnieuw een klassieke naam wordt. Daarom prijken Alice en Arthur op dit moment bovenaan de favorietenlijstjes. De dochter van koningin Victoria (zou ook nog een optie zijn) heette Alice en Arthur is de tweede naam van zowel William als Harry – en die zijn natuurlijk vernoemd naar koning Arthur.

Suggesties

Andere suggesties zijn ook Alexandra en Mary, de tweede namen van de koning, of Amelia. Die naam kwam ook al een aantal keer voor in de familie en is een van de populairste meisjesnamen in Engeland. Charlotte kreeg al de namen Elizabeth en Diana als tweede naam, dus de kans op die namen is niet zo groot. Als het een jongetje wordt, zouden James (naar de broer van Kate) en Philip ook opties zijn. Op de echte naam moeten we toch echt nog even wachten. Het is niet bekend wanneer Kate uitgerekend is.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: Getty.