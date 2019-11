Britten weten het zeker: queen Elizabeth gaat over 1,5 jaar met pensioen

Het lijkt erop dat de Britse koningin Elizabeth (93) binnenkort met pensioen zal gaan. Diverse Britse media denken dat ze over 18 maanden de troon overdraagt aan haar zoon, prins Charles (71).

Queen Elizabeth zit momenteel al 67 jaar op de troon.

Naadloos

Volgens Britse koningshuisdeskundigen zal de troonopvolging plaatsvinden in augustus 2021. Dan viert Elizabeth haar 95e verjaardag en zal ze naar verwachting het stokje overdragen aan haar zoon, prins Charles. “Hare Majesteit is zich bewust van haar leeftijd en wil ervoor zorgen dat wanneer de tijd komt, de overgang van de Kroon naadloos verloopt”, legt een voormalig lid van de koninklijke hofhouding uit aan Daily express.

Overdragen

Het liefst zou queen Elizabeth dus zelf de troon overdragen. “Ik begreep dat de koningin er goed over heeft nagedacht en dat ze, als ze nog in leven is op 95-jarige leeftijd, serieus zal overwegen het bewind aan Charles over te dragen.” Andere Britse media melden ook dat er al diverse gesprekken worden gevoerd over het pensioen van Elizabeth.

Gezondheid

Koningin Elizabeth is momenteel ’s werelds langst regerende vorst. Volgens de officiële regels kan ze niet officieel met pensioen gaan zonder ook afstand te doen van haar troon. Wel kan ze stoppen met al haar koninklijke werkzaamheden, mocht haar gezondheid het niet meer toelaten. Als dat het geval is, zal Charles haar taken overnemen. De afgelopen jaren is dat een paar keer het geval geweest.

Bron: Daily express, RTL Boulevard. Beeld: ANP