Broer Barry Atsma overleden aan corona: “Hij leerde mij vele levenslessen”

Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Iedere woensdag houdt ze een dagboek bij voor Libelle.

Zaterdag 19 december

In het kader van ‘gezelligheid’ in plaats van ‘altijd maar zitten mokken op mijn kamer’ onderneem ik wat mijn moeder een ‘frisse activiteit’ noemt. Er zit niets anders op: ik ga met Robbert een kerstwandeling maken. Hij is opgelucht, want heeft zijn laatste toetsen gehad en kan een beetje vakantie vieren. We gaan naar de lichtjes in de winkelstraat kijken en hopelijk ergens een warme chocolademelk scoren. Het is moeilijk om er enthousiasme voor op te brengen nu de winkelruiten grotendeels verduisterd zijn, maar Robbert is in een feestelijke bui, en dat werkt aanstekelijk.

Gearmd tegen de kou benen we door de straat. “Hoe gaat het met Stelios?” vraag ik. Robbert zucht. “Ja, jammer dat ik er niet heen kan, natuurlijk. Ik wilde hem graag opzoeken deze kerstvakantie. Maar goed, volgens mij zijn zijn ouders toch niet echt regenboogvriendelijk, als je snapt wat ik bedoel. Dus we bellen elke dag.” Hij glimlacht. “Volgens mij is hij echt heel verliefd op me.”

“En jij op hem?”

“Ja, hoor. Althans, hoe weet je dat eigenlijk, of je verliefd bent? Maar ik ben gek op hem, en het is leuk als iemand je zo veel aandacht geeft.”