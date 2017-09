Broer Nouri: "Soms droom ik dat hij niet in coma ligt, maar dan word ik wakker"

Ajax-speler Abdelhak ‘Appie’ Nouri (20) ligt al maanden in coma. Groot verdriet in de (voetbal)wereld. Snijdend ongeloof in zijn familie. “Ik besef nog steeds niet wat er gebeurd is.”

Op 8 juli 2017 kreeg Nouri’s grote broer Mohammed het telefoontje van Ajax, dat zijn broertje tijdens een wedstrijd hartproblemen kreeg en op het veld ineenzakte. Hij vertelt openhartig over dat moment tegen RTL Nieuws, en het verdriet van de familie.

Vreselijk bericht op vakantie

“Ik was op dat moment op vakantie in Turkije, we waren net geland”, aldus Mohammed. Hij pakte de eerste vlucht terug naar Nederland. Samen met zijn ouders, broers en zussen is hij van daaruit naar Innsbruck gereisd, waar Appie lag. Wat was het moeilijk om zijn broertje, zijn beste vriend met wie hij alles deed, zo op de intensive care te zien liggen. “Ik kon het niet geloven, dacht: dit is nep.”

Nachtmerrie

Vlak hierna werd bekend dat Appie permanente, ernstige hersenschade heeft opgelopen. Nu is hij weer terug in Nederland. Maar nog altijd in coma. “Ik ga iedere dag naar hem toe”, vertelt Mohammed. “Ik zit naast zijn bed en praat tegen hem. Ook bid ik voor hem. (…) Af en toe besef ik het niet. Dan ga ik slapen en droom ik dat het allemaal niet waar is. Maar dan word ik ’s ochtends wakker, en raak ik helemaal in paniek als ik besef dat het wél echt is.”

Hoe is het nu met Appie?

Over de precieze toestand van Appie laat Mohammed liever niet te veel los, om speculaties te voorkomen. Het laatste bericht dat de familie deelde was eind juli, toen Appie van de intensive care naar de medium care ging. Een stap in de goede richting, want hij had inmiddels ook een volledig zelfstandige ademhaling. Maar de ernstige hersenschade, blijft.

‘God houdt van Appie’

De familie heeft veel aan de steunbetuigingen en gebeden die ze ontvangen van over de hele wereld, vervolgt Mohammed. “Dat is toch niet normaal. Een jongen van 20 jaar oud die de wereld zó kan verbinden. (…) Van ons allemaal houdt God het meest van Appie, dat is een fijne gedachte.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP