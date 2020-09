Broer prinses Diana over haar moeilijke jeugd: “Ze wachtte tevergeefs tot onze moeder terugkeerde”

Prinses Diana heeft erg geleden onder de scheiding van haar ouders. Dit vertelt haar broer Charles Spencer aan The sunday times magazine.

Toen Diana vijf jaar oud was, gingen haar ouders uit elkaar. Moeder Frances werd verliefd op een andere man en verliet van de ene op de andere dag het gezin. “Ze had Diana verteld dat ze zou terugkeren om haar te zien. Mijn zus wachtte tevergeefs op de drempel, maar mama daagde niet meer op”, vertelt Charles.

Niet klaar voor moederschap

Charles was zelf twee jaar oud en vertelt dat hij vaak op zijn kamer zat te huilen. Hun twee oudere zussen Sarah en Jane woonden op dat moment in een internaat. De broer van Diana laat in het interview ook weten dat zijn moeder volgens hem niet klaar was voor het moederschap.“Onze vader gaf ons immens veel liefde, maar dat kon je van onze moeder niet zeggen. Ze was dan ook smoorverliefd op die andere man.”

Prinses Diana en Charles

De kinderen werden na de scheiding door vader Johnnie opgevoed. De band tussen Charles en Diana werd extra sterk door de scheiding. “Zij nam de rol van moederfiguur over en zorgde heel goed voor me toen ik een kind was.”

Zó zou prinses Diana er nu uit hebben gezien:

Gek op royal-nieuwtjes? Bestel dan de nieuwe Libelle Royal:

Libelle Royal Zomer editie € 7,95 BEKIJK

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het Jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: HLN. Beeld: Brunopress