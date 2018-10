Te zoet: broertje weet precies hoe hij zijn huilende zusje moet troosten

Alle broers en zussen weten dat je elkaar het ene moment in elkaar kunt timmeren en vijf minuten later gezellig samen een filmpje kunt kijken. Dat broers en zussen ook heel lief kunnen zijn, bewijst een video die het internet overgaat.

In de video is een jongetje aan het basketballen met zijn zusje. Het meisje begint ineens heel hard te huilen wanneer ze de bal niet in de basket krijgt. Het jongetje twijfelt geen seconde en begint zijn zusje meteen te troosten en kusjes te geven. “Het is oké. Je bent sterk”, zegt hij tegen zijn zusje. Hij weet het meisje snel op te vrolijken zodat ze weer verder kunnen spelen.

Zoet

Het filmpje ging al snel het internet over en is inmiddels al meer dan 450.000 keer bekeken. De video is dan ook wel heel erg zoet:

Brother of the year 🙏 (via sarahanne_n_clan/Instagram) pic.twitter.com/cZse8tpaPx — Bleacher Report (@BleacherReport) 15 oktober 2018

Bron: Twitter. Beeld: iStock.