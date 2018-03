Actrice Brooke Shields (52) laat zien dat ze nog steeds een fantastisch bikinilijf heeft

Actrice Brooke Shields (53) werd in 1980 wereldberoemd met haar rol in de film ‘The Blue Lagoon’. Inmiddels zijn we meer dan 35 jaar verder en ziet de actrice er nog steeds fantastisch uit in bikini.

Brooke is namelijk op vakantie naar een zonnig oord en deelt daar het ene zonnige kiekje na de ander. Die prachtige plaatjes doen veel mensen denken aan de film uit de jaren ’80. Aan haar bikinilijf is in ieder geval (bijna) niet te zien dat die film al meer dan 35 jaar oud is. De actrice krijgt dan ook veel positieve reacties als: “Je bent prachtig” en “Wow!”.

Laundry day, #thebluelagoon style. Een bericht gedeeld door Brooke Shields (@brookeshields) op 19 Nov 2017 om 3:11 (PST)

Bikini life in paradise 🌴 Een bericht gedeeld door Brooke Shields (@brookeshields) op 25 Mrt 2018 om 4:08 (PDT)

Another Blue Lagoon… Een bericht gedeeld door Brooke Shields (@brookeshields) op 26 Mrt 2018 om 11:37 (PDT)

Another Blue Lagoon… Een bericht gedeeld door Brooke Shields (@brookeshields) op 26 Mrt 2018 om 11:37 (PDT)

Out of office and into vacation mode Een bericht gedeeld door Brooke Shields (@brookeshields) op 21 Mrt 2018 om 2:49 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: Instagram.