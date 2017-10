Brrr: vrouw vraagt apart pitabroodje voor haar kind en krijgt dít

Toen de vrouw van de Britse tv-presentator Ortis Deley onlangs eten ging afhalen bij een restaurant, vroeg ze om een extra pitabroodje met wat groenten voor haar dochtertje. Eenmaal thuis maakte ze de bestelling open, en deed ze een schokkende ontdekking.

Het pitabroodje voor haar dochter was overduidelijk beschimmeld en niet meer goed.

Reactie pitzaak

Haar man Ortis deed direct zijn beklag op Twitter. “Dus Pistachios in the Park dacht dat het oké was om mijn vrouw dit te serveren om aan onze peuter van 18 maanden te geven?’’ Het duurde niet lang voordat de pitazaak reageerde: ‘Er vinden dagelijks inspecties bij ons plaats, dus ik vraag me af of het wel echt uit onze zaak komt. Wie zou zoiets snijden en serveren zonder dit te merken?’

So @PistachiosITP #Reigate thought it was ok to serve my wife this to give to my 18 month old. #wtaf #disgusted pic.twitter.com/icUSG9COzc — Ortis Deley (@OrtisDeley) 15 oktober 2017

Excuses

De reactie van de pitazaak viel bij Ortis in het verkeerde keelgat. Hij vroeg de zaak of ze zijn vrouw ervan beschuldigden de klacht te verzinnen, waarop ze direct hun excuses aanboden. ‘’Wij kunnen u verzekeren dat dit niet meer zal gebeuren en dat het betrokken personeelslid ontslagen is. Verder kunnen wij geen commentaar geven.’’

Drukke dag

Later voegden ze daar nog aan toe dat “vanwege de drukte die dag het niet mogelijk was om elke bestelling die geserveerd werd na te kijken. Omdat het om een afhaalbestelling ging, was deze alleen zichtbaar voor de betrokken medewerker.’’

Bron: Dailymail. Beeld: iStock