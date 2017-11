Bruid doet een belofte aan haar stiefzoon waarbij niemand het droog houdt

Alsof je partner eeuwige trouw beloven nog niet commitment genoeg is, deed bruid Katie Musser ook haar stiefzoontje en zijn moeder een prachtige belofte.

Toen Katie trouwde met haar geliefde Jeremy, vond ze het belangrijk om haar stiefzoon Landon bij de ceremonie te betrekken. Ze voelt zich verantwoordelijk naar het jongetje, maar ook naar zijn moeder Casey. Daarom deed ze hen op haar trouwdag allebei een belofte waarbij geen enkele huwelijksgast het droog hield.

Eén grote familie

“Ik beloof naast je te staan en iedere dag van je te houden”, zei Katie tegen haar stiefzoon. “Ik beloof je dat ik met heel mijn hart van je vader zal houden. Ik beloof dat ik een goede vriendin zal zijn voor je moeder en voor je vader Tyler (Landons stiefvader, red.). We zullen één grote familie zijn en ik beloof dat je die voor de rest van je leven zal hebben.”

Armband

Alsof dat nog niet genoeg was, betrok Katie de ex van haar man ook uitgebreid bij de ceremonie. Ze gaf haar dezelfde armband die ze haar bruidsmeisjes cadeau deed. “Dat heeft ze verdiend en ik wil haar laten zien hoe belangrijk ze is.”

“Ik wil je bedanken dat je mij accepteert als een vriendin en onderdeel laat zijn van Landons leven”, sprak Katie toen ze zich tijdens haar huwelijksgeloften tot Casey richtte. “Ik beloof dat ik een geweldige moeder zal zijn voor je zoon. Ik zal hem iedere dag gidsen en liefhebben.”

Baby

Een prachtig voorbeeld dus van hoe het óók kan gaan. Maar Katie geeft toe dat het er lang niet altijd zo harmonieus aan toe ging. Integendeel. Toen ze haar man Jeremy leerde kennen, verzweeg hij 6 weken lang dat hij een kind heeft. Ze ging er vanuit dat Landon toen al een peuter was, het bleek te gaan om een baby van amper 3 weken oud. Dat betekende dat het jongetje geboren werd toen Katie en Jeremy net aan het daten waren. “Dat was zwaar.”

Strijd

Het leidde tot vertrouwensproblemen en een hevige strijd tussen haar en Casey. Katie had echter zo genoeg van alle negativiteit dat ze als eerste een poging ondernam de strijdbijl te begraven. Dat ging in het begin allesbehalve soepel, maar uiteindelijk gingen de twee samen op ‘mama-dates’. “Ze behandelde me als zijn moeder. Dat was nooit een toneelspel, ook al dacht ik dat eerst wel. Ze was oprecht.”

Wát een mazzel heeft Landon met zo’n groot en liefdevol gezin.

