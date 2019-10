Bruid bestelt speciale 'pauwen-taart' en krijgt de grootste teleurstelling óóit

Als je gaat trouwen wil je dat alles goed geregeld is. Je grote dag, tja, die wil je je het liefst herinneren zónder blunders.

Maar niet voor elke bruid gaat het even soepel. Rena Davis had behoorlijke pech op haar trouwdag.

Oei

Ze had een afbeelding van een prachtige bruidstaart gezien. Het idee was een grote pauw, waarvan de staart zo groot is dat het overloopt in cupcakes. Rena betaalde een bakker ongeveer 300 euro om de taart van haar dromen te maken. Er werd haar gezegd dat alles goed zou komen. Maar dat kwam het niet.

Ze kreeg een nogal andere taart dan dat ze voor ogen had. Ze was er ontzettend verdrietig door. ‘Dit lijkt meer op een rare kalkoen met een aandoening’, zegt ze. ‘Ze hadden echt beloofd dat ze zoiets konden maken. Ze hadden op z’n minst even kunnen bellen met de boodschap dat het ze niet zou lukken.’ Ze is uiteindelijk last-minute op zoek gegaan naar een andere taart voor haar bruiloft. Die heeft ze gevonden bij een supermarkt.

Als schrale troost heeft de bruid haar geld teruggekregen. ‘Maar verder heb ik niets meer van ze gehoord’. De taart van de supermarkt heeft ze zelf maar versierd met wat hartjes en glitters. ‘Gelukkig heb ik na dit drama wel genoten van de dag’.

