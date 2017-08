Bruid geeft borstvoeding tijdens haar jawoord

Het moment waarop je ‘ja’ zegt tegen je aanstaande is natuurlijk al ontzettend memorabel.

Maar het moment van het jawoord van de Braziliaanse Danielly Katsue (24) gaat de hele wereld over.

Voeden

Ze geeft namelijk borstvoeding aan haar kleintje terwijl ze trouwt met haar man Kale (26). “De bruid heeft zo op een prachtige manier aangetoond dat borstvoeding op ieder moment en op iedere plaats gegeven kan worden”, zegt haar fotograaf Monica, die het allemaal vastlegde op beeld en het deelde op social media.

Overal

“Heel wat mensen lieten weten dat de kiekjes hen hadden ontroerd”. Toch is niet iedereen even enthousiast. Sommigen vinden het ongepast of vinden dat ze een beetje de aandacht probeert te trekken. Monica vindt dat “vrouwen hun baby’s mogen voeden op welke plaats en tijdstip dan ook, onafhankelijk van wie toekijkt”.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: AD. Beeld: iStock