Bruid stelt bizarre eisen aan 'dresscode' van haar bruidsmeisjes

Natuurlijk is het normaal om op een bruiloft een dresscode te hebben. Zo weet je zeker dat alle gasten netjes op elkaar zijn afgestemd. Maar déze bruid gaat wel heel ver.

Ze wil namelijk dat al haar bruidsmeisjes gekleurde contactlenzen dragen. Niet omdat dat beter in het kleurenthema van de bruiloft past, maar omdat de bruid bang is dat de blauwe ogen van de bruidsmeisjes gaan botsen met de kleur van de jurken.

Vloeken

“Hoe over the top is het om mijn bruidsmeisjes met blauwe ogen te vragen gekleurde contactlenzen te dragen?”, vraagt de ‘bridezilla’ op Facebook. “Ze mogen elke andere kleur kiezen, zelfs mijn eigen bruine kleur (ik voel me niet snel overschaduwd). Ik denk gewoon dat blauwe ogen vloeken bij de kleur van de jurken.”

Grap of serieus

Zoals te verwachten valt, zijn veel mensen in shock wanneer ze het bericht van de bruid lezen. Meent ze dit nu serieus? De vraag is daarom ook of het wel echt is. Toch reageert ook een aantal mensen heel serieus op de kwestie. “Het is oncomfortabel en veroorzaakt mogelijk oogirritaties”, schrijft bijvoorbeeld iemand onder het bericht.

Bron: Metro UK. Beeld: iStock