Bruid vraagt gasten hooikoortsmedicatie te nemen tegen niezen tijdens de ceremonie

Een dresscode voor een bruiloft kan al heel strikt zijn, maar sommige bruidsparen gaan wel héél ver met de eisen voor hun bruiloft. Zo vroeg een Amerikaans stel of hun gasten medicijnen in wilden nemen zodat ze niet zouden niezen op de grote dag.

Een moeder deelde deze bizarre eis op een forum en al snel ging het de wereld over. Op de uitnodiging was te lezen dat het stoel vroeg of iedereen hooikoortsmedicijnen kon gebruiken zodat het ja-woord niet verstoord zou worden door het vele niezen.

Ongebruikelijk

De moeder vroeg aan de lezers of het aan haar lag of dat het gewoon heel ongebruikelijk is om zoiets te vragen. De gebruikers van het forum waren het er unaniem over eens: dit is een belachelijk verzoek. “Hahaha, ik hou ervan hoe gek mensen worden voor hun bruiloft”, reageerde iemand. Iemand anders zegt terecht: “Je gasten erop wijzen dat ze lust kunnen hebben van hooikoorts is prima, maar over medicatie beginnen gaat toch echt te ver.” Je zou maar net moeten niezen die ceremonie…

Bron: Independent.co.uk. Beeld: iStock.