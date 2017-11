Bruid schrijft geloften voor haar stiefzoontje en zijn moeder en niemand houdt het droog

Toen Katie 4 jaar geleden begon af te spreken met een man, hoorde ze al snel dat hij al een zoontje heeft met zijn vorige vriendin. Ze besloot dat dat voor haar geen probleem was en dat groeide uit tot iets heel moois.

Zo mooi dat de twee elkaars beste vrienden werden en de vrouw toen ze op 23 september trouwde met die man, Jeremy, haar gelofte niet alleen aan hem vertelde, maar ook aan zijn zoontje en zijn moeder.

Familie

Op Facebook legt de vrouw in een bericht uit waarom ze besloot dat te doen. “Ik trouwde niet alleen met Jeremy en vroeg om zijn vertrouwen, maar ook dat van Casey en zijn moeder Tyler. Ik beloofde om altijd een familie te blijven en ik weet dat we ons daar altijd aan zullen houden”, schrijft ze. Daarbij deelt ze de video van de trouwdag waarop te zien is dat ze het jongetje en zijn moeder toespreekt. Niemand kon het op dat moment drooghouden, inclusief haar aanstaande:



Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: Facebook.