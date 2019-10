Bruid wordt op haar bruiloft verrast met een boeket van kipnuggets

De Amerikaanse Blair had op haar bruiloft de dag van haar leven. Dit had niet alleen te maken met het feit dat ze met de liefde van haar leven trouwde…

Blair werd namelijk op de grote dag verrast met een boeket gemaakt van haar favoriete snack: kipnuggets.

Verrassen

Bruidsmeisje Jenna Spetz wilde haar vriendin verrassen op haar bruiloft. Omdat ze in hun tienerjaren heel veel kipnuggets aten, kon ze het niet laten daar iets mee te doen. Aangezien Blair de achternaam van haar man aanneemt en na de bruiloft dus door het leven gaat als Blair Tyson, nam bruidsmeisje Jenna Spetz contact op met Tyson Foods, de leverancier van de populaire kipnuggets van McDonald’s.

Huwelijksadvies

Tot haar grote verbazing kreeg Jenna een bijzondere brief terug. Het koppel wordt namelijk getrakteerd op een jaar lang gratis kipnuggets van Tyson. Ook gaf het bedrijf het bruidspaar alvast wat grappige huwelijksadviezen om het eerste jaar in ieder geval goed door te komen. “Begin en eindig de dag altijd met kusjes en kipnuggets en dubbel dippen in sausjes brengt jullie dichter bij elkaar”, klinkt het in de brief.

Hap

Op de grote dag verraste Jenna haar vriendin en bruid met een boeket vol kipnuggets. Blair kwam niet meer bij van het lachen en aan de hilarische foto’s te zien kon de bruid niet wachten om een hap te nemen uit haar overheerlijke boeket. Haar kersverse man vond het iets minder grappig…

