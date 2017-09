Oma reageert geweldig als ze ontdekt dat kleindochter trouwt in haar trouwjurk

Veel mensen pinken een klein traantje weg wanneer ze de bruid voor het eerst in haar trouwjurk zien, maar bij Penny Jensen gingen de waterleidingen vol open. En met een heel goede reden.

Haar kleindochter Jordyn Jensen besloot namelijk te trouwen in haar oude trouwjurk – en oma had geen idee. Jordyn wilde haar oma verrassen en besloot dat te doen tijdens het oefendiner de avond voor de grote dag. Ze regelde een fotograaf die het speciale moment kwam vastleggen. En dat is maar goed ook, want oma Penny was diep geroerd toen ze Jordyn zag in exact dezelfde jurk die zij droeg toen ze in 1962 het ja-woord gaf aan haar inmiddels overleden echtgenoot.

“Ik wilde niet dat ze de jurk pas zou zien als ik naar het altaar zou lopen en dat ze dan in huilen uit zou barsten omdat al die herinneringen naar boven komen”, legt Jordyn uit.

Muisstil

De fotograaf vertelt: “De grootmoeder had zelfs geen idee dat haar kleindochter de jurk in haar bezit had. Jordyn en ik verlieten het diner om haar in de jurk te krijgen. We lieten haar oma naar buiten komen en toonden haar oude trouwfoto die ook te zien zou zijn tijdens de ceremonie.” Toen draaide Penny zich om en stond daar haar oogverblindende kleinkind in precies die jurk. “Het was een ongelooflijk mooi moment, iedereen was muisstil. De tranen rolden over ieders gezicht.”

‘Wow, wow, wow’

De bruid vertelt hoe Penny sprakeloos was. “Ik had even een black out omdat het zo’n emotionele rollercoaster was. Ik hoorde alleen maar haar op de achtergrond ‘wow, wow, wow’ zeggen. Uiteindelijk liep ik naar haar toe om haar te knuffelen en toen zei ze: ‘Ik ben getrouwd met mijn middelbare schoolliefde in deze jurk en jij nu ook’.”

Tranen uit de hemel

Tijdens de shoot maakten de regenbuien opeens plaats voor een strakblauwe lucht. De fotograaf zag dat als een teken van Jordyns overleden opa. “Het waren lieve tranen uit de hemel. Aangezien de opa van de bruid veel jaren geleden is overleden, was het alsof hij toch bij zijn lieve vrouw was om samen naar Jordyn te kijken in haar jurk voor de grote dag. Echt prachtig.”

