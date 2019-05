Bruid wil kind van aanstaande niet op bruiloft: "Ik trouw met hem, niet met dat gedrocht"

Een aanstaande bruid die in een besloten Facebookgroep om hulp vroeg, heeft bakken kritiek over zich heen gekregen. De vrouw wil het 3-jarige dochtertje van haar aanstaande echtgenoot niet op de bruiloft hebben en vroeg hoe ze dit het beste aan hem kon vertellen.

Haar vraag kon echter op weinig sympathie rekenen…

‘Geen kinderen’

De vrouw is lid van een Facebookgroep waarin mensen erge herinneringen aan hun huwelijk met elkaar delen, en plaatste maandag een opmerkelijke vraag. “Hoe vertel ik mijn verloofde dat ik zijn dochter niet op ons huwelijk wil? Ik heb ’geen kinderen’ op de uitnodiging geschreven, waarmee ik dacht dat hij het wel zou begrijpen, maar hij blijft maar vermelden dat zij er ook zal zijn.”

‘Gedrocht van zijn kruis’

Toen de vrouw de boze reacties onder haar post las, besloot ze nog wat meer uitleg erbij te geven. “Ik heb dit bericht bewerkt omdat mensen me zulke domme vragen blijven stellen. Ze is 3 jaar”, schrijft ze er nog bij. “Ik trouw met hem, niet dat gedrocht van zijn kruis. Zij is zijn fout, niet de mijne. Ik wil haar daar niet omdat ze enorm veeleisend is ze wil altijd dat alles om haar draait. En ik heb het hem gezegd: geen f*cking kinderen.”

Een screenshot van de post:

Kritiek

Er kwamen al snel duizenden reacties op de post, stuk voor stuk negatief. Zo wordt de vrouw een ‘vreselijk mens’ genoemd. “Dit huwelijk zal niet lang duren”, schrijven anderen. “Laat dit alsjeblieft niet echt waar zijn. Wie praat nu zo over het kind van zijn/haar verloofde? Ik moet hiervan huilen.”

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock, Facebook