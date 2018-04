Nog iets meer dan een maandje en dan is het zover: hét evenement van het Britse koningshuis van dit jaar.

Prins Harry en Meghan Markle stappen dan in het huwelijksbootje en natuurlijk ontbreekt ook een bruidsboeket niet.

Gooien maar

De eer is aan bloemiste Philippa Craddock. Zij mag het boekt van de eeuw samenstellen. En nu is de keuze bekend: het wordt een boeket met pioenrozen. Ook witte rozen en gipskruid zijn populair en komen in het boeket. Het zijn de lievelingsbloemen van Meghan, dus de keuze is niet verrassend.

Het Britse hof maakt bekend welke bloemen zullen worden gebruikt voor het bruidsboeket van Meghan. Lees meer: https://t.co/HgBrUcfq5G #blauwbloed pic.twitter.com/lVKOdpfwwI — Blauw Bloed (@BlauwBloedtv) 1 april 2018

Drukke boel

Bloemist Philippa laat weten: “Lokale inkoop, seizoensgebondenheid en duurzaamheid staan voorop.” Ook de bruidstaart zal worden versierd met verse bloemen. Op de bruiloft komen zo’n 600 gasten. Bekend is ook dat Meghan niet dezelfde tiara zal dragen op het huwelijk als Kate Middleton. Dat sieraad werd uitgeleend door de Queen, maar ligt momenteel nog in een museum in Australië en is nog niet op tijd weer beschikbaar.

Bron: AD. Beeld: ANP