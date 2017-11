Bruidsfoto met paarden gaat het internet over en dat ligt níet aan de bruid

Patti vond het een geweldig idee: een bruidsfoto maken met haar 2 geliefde paarden. Maar het liep wat anders dan gepland.

Dutch en Cricket zijn de paarden van de Amerikaanse Patti.

Kijk mij eens

Maar op het moment dat er een foto werd genomen, besloot Cricket even de aandacht te trekken. Het paard lijkt leuk in de camera te lachen en dát levert een heerlijk plaatje op. Die wordt inmiddels al duizenden keren gedeeld op social media. Dat er meer aandacht aan het paard wordt besteed vind ze niet erg: “De paarden zijn zo’n belangrijk deel van mijn leven, ze hebben voor altijd een plekje in mijn hart.”

Herinnering

Dat komt omdat ze een speciale herinnering heeft aan de dieren. Ze kocht haar paarden samen met haar vader, die vorig jaar overleed. “Zo was mijn vader er toch de hele ceremonie bij.”

Bron & Beeld: Facebook