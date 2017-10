Wat dít bruidsmeisje durft te vragen op de bruiloft shockeert het hele internet

Je zou denken dat alle bruidsmeisjes ervoor willen zorgen dat het bruidspaar een mooie dag heeft.

Toch kan het ook anders. Want op social media gaat nu een apart verzoek van een bruidsmeisje rond.

‘Mogen wij ook even?’

Zo schrijft iemand op Reddit over het aparte voorval: “Eén van de bruidsmeisjes had haar verloofde meegenomen naar het huwelijk en vroeg of onze fotograaf even een geïmproviseerde verlovingsshoot kon doen. De fotograaf heeft haar gelukkig in haar gezicht uitgelachen.”

Oei

Als reactie daarop stromen weer andere idiote vragen binnen. Zo maakte een ander mee: “Eén stel kwam te laat voor het diner. Dat was al afgelopen, dus gingen ze eten in het restaurant dat bij het hotel hoorde en lieten ze alles op de rekening van het huwelijksfeest zetten.” En weer een ander schrijft: “Mijn vrouw en ik waren foto’s met de gasten aan het maken en sommigen waren nog aan het eten. Toen sneed mijn oma plotseling onze huwelijkstaart aan en begon ze die te serveren aan de gasten. We hebben nooit gezien hoe de taart eruitzag.”

