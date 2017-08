Hoe het voelt om gedumpt te worden als je sluier al vastzit? De Canadese Cyndi (29) kan er – helaas – over meepraten. “Ik vroeg of het een grap was. Dat was het niet.”

Cyndi had haar verloofde 2 jaar eerder leren kennen tijdens een sportwedstrijd. Een half jaar na de wedstrijd waren de 2 verloofd en begonnen ze met het plannen van hun bruiloft. “Ik was 23 en het was alsof ik er echt klaar voor was”, vertelt de bruid aan de Britse krant The Guardian.

Geen kostuum

Hun bruiloft zou plaatsvinden op een idyllisch strand op Hawaï. Cyndi was in haar hotelkamer en er werd net de laatste hand aan haar make-up gelegd toen haar aanstaande man binnenkwam. “Hij had zijn kostuum nog niet aan. Het was 4 uur ’s middags, wat betekende dat hij nog maar een uur de tijd had om dat te doen.”

Een grap

Maar haar grote liefde bleek helemaal niet van plan te zijn om zijn trouwpak aan te trekken. “Hij was aan het huilen. Ik dacht dat hij aan zijn moeder dacht die 3 jaar daarvoor overleden was. Hij omhelsde me. Ik lachte en grapte dat hij mijn kapsel om zeep hielp. Hij lachte niet. ‘Ik kan het niet’, zei hij. Ik vroeg of het een grap was. Dat was het niet.”

Gevlucht

Cyndi’s oudste zus was op dat moment ook in de hotelkamer en nam haar zusje in bescherming. “Ze is altijd heel beschermend geweest. Hoewel ik me niet herinner dat ze tegen hem geschreeuwd heeft, weet ik nog dat hij uit de kamer vluchtte.”

Verslagen en vernederd

Nog heel even dacht Cyndi dat het koudwatervrees was, maar zijn kasten waren leeg en hij had ook zijn paspoort meegenomen. Verslagen en vernederd bleef de bruid achter. “Ik keek toe hoe mijn zus het nieuws bracht aan de leveranciers en de huwelijksgasten. Als ik daaraan denk krijg ik nog altijd rillingen.”

‘Je bent een lafaard’

Vreemd genoeg besloot de ex-verloofde van Cyndi wél om op het eiland te blijven. “We verbleven in hetzelfde resort en 2 dagen later kwam ik hem tegen op de parkeerplaats. Ik noemde hem een lafaard; mijn verslagenheid maakte plaats voor woede”, vertelt ze.

Businessclass

Gelukkig was er voor Cyndi toch nog een lichtpuntje in de donkere dagen na haar afgeblazen bruiloft. Toen haar koffer op het vliegveld 8 kilo te zwaar bleek, vertelde ze met betraande ogen haar verhaal aan de stewardess. De bagage kwam zonder problemen in het luchtruim en Cyndi kreeg een gratis upgrade naar businessclass.

Kinderwens

Terug in Canada hebben Cyndi en haar ex elkaar nog gesproken. “Hij stelde voor om samen te blijven maar niet te trouwen. Ik vond dat verbazingwekkend. De reden die hij gaf om het huwelijk af te blazen, was dat hij geen kinderen wilde en ik wel. Hij verklaarde nooit waarom dat op de dag van het huwelijk opeens onoplosbaar leek.”

Een beetje lachen

Uiteindelijk verloor het stel elkaar uit het oog. Inmiddels is het 6 jaar geleden dat Cyndi zo onverwacht werd gedumpt op de dag van haar bruiloft en nu pas durft ze voorzichtig weer te daten. “Wat gebeurd is, behoort tot het verleden en doet minder pijn. Ik vertelde mijn verhaal onlangs aan mijn nieuwe vriend en besefte dat het een verdraaid goeie anekdote is. Ik kan er nu zelfs om lachen.”

